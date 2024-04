Presunta aggressione ai giocatori del Lucera, il Capurso Calcio: "Attacchi calunniosi"

Il Capurso Calcio replica alle accuse del Lucera su una presunta aggressione ricevuta da parte dei giocatori del team barese domenica scorsa. L'episodio si sarebbe verificato prima dell'incontro valido per la finale di ritorno del play-off di Campionato Promozione, vinto dai padroni di casa capursesi per 2 a 0.

"Con riferimento - si legge in una nota del Capurso Calcio - alle mendaci ricostruzioni in ordine agli avvenimenti occorsi in occasione della finale play-off, la società Asd Football Club Capurso ritiene di non poter restare inerme dinanzi agli inqualificabili e ripetuti attacchi di natura diffamatoria e calunniosa promananti da terzi. Per l’effetto, comunica di aver conferito formale mandato ai propri legali Avv. Giulio Destratis e Avv. Luigi Scarano al fine di individuare tutti i responsabili di condotte illegittime e conseguentemente di agire giudizialmente in sede sportiva, civile e penale per la tutela della propria immagine e di quella dei propri tesserati. Si diffida, pertanto, chiunque dal diffondere notizie e circostanze assolutamente non aderenti alla realtà invitando, in particolare, dirigenti ed addetti ai lavori ad osservare comportamenti ossequiosi dei principi e dei valori sportivi. Si ritiene, infine, del tutto privo di fondamento il ricorso al giudice sportivo avanzato dalla società Lucera tendente ad invalidare il risultato ottenuto sul campo. A tale reclamo, in ogni caso, ci si opporrà in tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento sportivo, certi che la gara si sia disputata nell’assoluta regolarità".