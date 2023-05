Entra in una cabina elettrica e resta folgorato: morto operaio 58enne a Capurso

Un operaio di 58 anni è morto folgorato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, a Capurso.

Secondo quanto appreso, l'uomo, originario del luogo, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nella sede di una ditta in via Casamassima, alla zona industriale. Per cause da accertare, dopo essere entrato in una cabina elettrica dell'alta tensione lì presente (non di pertinenza della stessa ditta), è rimasto folgorato.

La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è giunta da altro operaio presente sul posto. Sono in corso tutte le attività di accertamento connesse al tragico episodio.