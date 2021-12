Nel seminterrato dell'abitazione una serra per coltivare cannabis: sequestrato oltre un chilo di droga, 25enne arrestato

Aveva allestito una serra per la coltivazione di cannabis indica, attrezzata con luci a led temporizzate, che garantivano la giusta illuminazione e il corretto riscaldamento delle piante, e custodiva un chilo e cento grammi di droga pronta per la vendita, e altro mezzo chilo di piantine da essiccare, cone relativo materiale per il confezionamento. Scoperto, è finito in arresto, a Capurso, un 25enne. La 'centrale della droga', scoperta dai carabinieri, era stata allestita nel seminterrato dell'abitazione che il giovane divideva con i genitori. L’arrestato, su disposizione del magistrato, è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.