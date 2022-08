Scoppia la rissa in piazza Diaz a Bari: carabiniere colpito con calci e pugni

Momenti di tensione, ieri sera, in piazza Diaz, sul lungomare di Bari: un carabiniere intervenuto per sedare una rissa, è rimasto ferito in modo lieve dopo essere stato colpito da calci e pugni.

Secondo una ricostruzione, vi sarebbe stata una violenta discussione tra due persone nelle vicinanze di una paninoteca ambulante. Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri: un militare ha provato a bloccare una delle due persone coinvolte, che avrebbe impugnato una lametta. Il carabiniere, però, è stato colpito con pugni e calci nel corso della colluttazione.

L'uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.