Carabinieri, a Bari arrivano i nuovi comandanti del Reparto Operativo e del Nucleo Radiomobile

Tempo di avvicendamenti al Comando provinciale dei carabinieri di Bari. Alla guida del Reparto operativo arriva il tenente colonnello Dario Mineo, che prende il posto del colonnello Vincenzo Di Stefano, destinato a Mantova, dove assumerà l'incarico di comandante provinciale. Nuovo comandante anche per il Nucleo Radiomobile: a guidarlo sarà il maggiore Francesco Esposito, che subentra al tenente colonnello Dario Allegretti, destinato a nuovo incarico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

A presentare i due nuovi comandanti, a pochi giorni dal loro insediamento, è stato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Bari, il colonnello Francesco de Marchis, che ha rimarcato la "continuità degli obiettivi" nel massimo impegno per la lotta "a ogni forma di criminalità", pur nel consueto avvicendamento di incarichi.

Originario della provincia di Palermo, 42 anni, il colonnello Dario Mineo arriva dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, dove ha lavorato negli ultimi sei anni ricoprendo diversi incarichi. Alla sua prima esperienza lavorativa in Puglia, Mineo ha però già ricoperto altri ruoli in ambito territoriale, nei gradi di Tenente e Capitano, in particolare come Comandante di Compagnia a Roma e Varese. "Sono felice di intraprendere questa esperienza per me nuova, in un incarico così impegnativo dal punto di vista investigativo", ha commentato il colonello Mineo nel corso dell'incontro.

Si tratta invece di un ritorno a Bari per il maggiore Francesco Esposito, che proprio nel capoluogo pugliese ha ricoperto il suo primo incarico come comandante di plotone presso l’allora 11° Battaglione Carabinieri “Puglia”. 34 anni, originario della provincia di Salerno, è stato in passato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, e comandante delle Compagnie di Cesenatico e di Crotone. "E' una particolare emozione tornare a Bari dopo dieci anni in questo incarico di grande responsabilità - ha commentato Esposito - Sono onorato per la fiducia che l'Arma dei carabinieri mi ha accordato, consapevole della responsabilità nella gestione del pronto intervento in una città così viva, complessa, dinamica e con tante risorse come Bari".