I carabinieri donano il Tricolore agli alunni dell'istituto comprensivo 'Don Milani': cerimonia al San Paolo

L'iniziativa in occasione della 'Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera': all'incontro con i piccoli studenti è seguita la consegna simbolica a un alunno della scuola

L'inno nazionale cantato dai bambini della scuola dell'infanzia, l'incontro con i piccoli studenti e la consegna del Tricolore donato dai carabinieri. Piccola cerimonia, questa mattina, al quartiere San Paolo, in occasione delle celebrazioni per la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

I carabineiri della Compagnia del quartiere hanno donato il Tricolore agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”. L'iniziativa, inserita nell’ambito del progetto della promozione della cultura della legalità negli istituti scolastici, "per quest’anno - spiega il comando provinciale in una nota - ha voluto consolidare la presenza dei Carabinieri di Bari in una delle aree più difficili della città, quale il quartiere San Paolo, ove hanno sede l’omonima Compagnia Carabinieri e, nel locale Centro di Edilizia Popolare, l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani".

La giornata ha visto impegnati i carabinieri a partire dalle ore 9, con un incontro presso l’Auditorium del plesso “Vito De Fano” di via Don Carlo Gnocchi a cura del capitano Giuseppe Verde, comandante della locale Compagnia, che ha risposto alle domande e alle curiosità degli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Giuseppe Ungaretti”.

A seguire, in una sobria cerimonia nel plesso della “Don Lorenzo Milani”, nel giorno in cui si commemora il simbolo della Repubblica, i Carabinieri hanno donato il Tricolore a un alunno, a testimonianza della comunione d’intenti e del comune senso di appartenenza che lega le due Istituzioni al quartiere “San Paolo”.

Al termine dell’Inno nazionale, cantato dai bambini della scuola dell’Infanzia, alla presenza della Dirigente Scolastica, prof.ssa Zoraide Cappabianca, gli alunni hanno presentato gli elaborati prodotti alle Autorità civili e militari presenti, rappresentate dal Comandante Provinciale Carabinieri di Bari, Col. Francesco De Marchis, dal Presidente del 3° Municipio di Bari Nicola Schingaro, e dal Dirigente Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prof.ssa Giuseppina Lotito.

(video carabinieri comando provinciale Bari)