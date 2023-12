Sventano furto a Giovinazzo e inseguono l'Audi A3 dei ladri: auto dei Carabinieri fuori strada, feriti 2 militari

"Ieri sera mi sono recato personalmente all’ospedale San Paolo per portare tutta la vicinanza e il sostegno della comunità giovinazzese ai due militari dell’Arma rimasti feriti dopo aver intercettato e inseguito una Audi A3 di alcuni malviventi in procinto di rubare un’auto". Lo scrive il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, sulla sua pagina facebook. I militari sarebbero rimasti feriti in seguito allo schianto della loro vettura di pattuglia impegnata nell'inseguimento.

"Ai due carabinieri auguro una pronta guarigione - sottolinea il primo cittadino - al contempo ringrazio l’Arma perché sta ingaggiando con determinazione una dura lotta contro questi malviventi specializzati nel furto d’auto e che alimentano una organizzazione criminale di non poco conto, un fenomeno preoccupante come abbiamo più volte ribadito quest’anno".

"Ieri è andata male per lo Stato - conclude Sollecito - ma non potrà finir sempre bene per questi delinquenti, lo Stato è più forte, la nostra determinazione è più forte, la nostra tenace convinzione nel non lasciarci sopraffare dal sentimento dell’ineluttabilità resta salda e così sarà in futuro".