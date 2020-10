I colori riempiono il vuoto tra le case, così l'arte riqualifica un angolo di centro storico a Carbonara

L'arte e i colori di Mondrian trasformano quello spazio vuoto tra le case, rendendolo un luogo 'vivo' di incontro e di socializzazione. Così, quella distesa di cemento lasciata al posto di un vecchio immobile crollato anni fa, diventa un piccolo simbolo di rinascita, nato dall'azione degli stessi cittadini.

Succede nel centro storico di Carbonara, dove domenica scorsa, 11 ottobre, nell'ambito della rassegna 'Una boccata d'arte', ha preso il via il progetto 'Vuoti Vivi', promosso da Ricreatio. Attraverso un intervento di 'urbanistica tattica', a cura dell'architetto Luciana Montrone, con la partecipazione delle associazioni culturali Barinquarta e Voglia di crescere, i cittadini hanno riqualificato ù uno spazio in via Massari, un tempo occupato da un vecchio immobile, crollato nel 2009.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto, dal titolo [QUADRATUM], "è ispirato - spiega l'architetto Montrone - all’opera “composizione di giallo, rosso e blu” di Piet Mondrian. Colori primari come rosso giallo e blu e linee rette sono da collegare ad una simbologia spirituale ben precisa, in cui il rosso rappresenta legame tra spazio e luce, il giallo pura energia solare e blu colore simbolo della spiritualità. Questo esperimento sociale oltre che urbanistico, rafforza il rapporto tra cittadino e territorio poiché essi stesso si sentirà protagonista della sua trasformazione".