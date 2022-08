Barese colpito da ictus su una nave da crociera: a Carbonara raccolta fondi per aiutare Franco

La cena di gala sulla nave da crociera, il malore e un'odissea che non è ancora terminata: è la storia di un turista barese di 52 anni, attualmente ricoverato in un ospedale di Ibiza, in Spagna, dopo un ictus che lo ha colpito lo scorso 16 agosto mentre la nave era in viaggio dalla Sicilia alle Baleari. La vicenda è stata raccontata a BariToday dai familiari dell'uomo che, in questi giorni, sono nel Paese iberico per assistere il loro Franco.

Secondo il racconto dei parenti, dopo il malore, l'uomo è stato assistito nell'infermeria della nave Msc sulla quale trascorreva la vacanza con la moglie. Quindi, sarebbero passate "14 ore" (nelle quali era assistito da un infermiere) prima che, con l'arrivo in porto della nave, un'ambulanza lo prelevasse per portarlo in una clinica.

A Ibiza, il giorno dopo, è giunto anche il figlio Gianni con la sua ragazza, arrivati con il primo volo utile: "Non è stato per nulla facile - racconta - cercare un alloggio per noi e mia madre in una località piena di turisti. I primi due giorni ci siamo arrangiati, quindi siamo riusciti a trovare qualcosa. Ne abbiamo cambiati 4 da quel giorno. Inoltre, eravamo anche colpiti - sostiene il giovane - dal conto di 1.700 per l'ambulanza che ci è stato chiesto per il trasporto di mio padre in ospedale".

Franco, dopo diversi giorni in coma, ha cominciato a respirare da solo: "Sono piccoli dettagli - dice ancora - che ci danno una speranza in più. Quello che ci domandiamo - ritiene il giovane - è come mai ci siano volute 14 ore di attesa e non sia stato chiamato un elisoccorso per portarlo il prima possibile in un ospedale".

Nel frattempo, a Carbonara è scattata una gara di solidarietà per aiutare Franco, di professione piastrellista, molto conosciuto nel quartiere barese: "Apprezziamo molto questa iniziativa e ringraziamo tutti coloro che ci sono vicini" conclude il giovane.