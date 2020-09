Scoppia la lite per questioni di viabilità: in due si affrontano in strada a colpi di bastone e coltello

La lite per motivi di viabilità si trasforma in (reciproca) aggressione fisica. E' successo a Carbonara, dove gli agenti delle Volanti nei giorni scorsi hanno denunciato per il reato di lesioni personali un 26enne e per il reato di lesioni personali e possesso ingiustificato di armi un 62enne.

Secondo quanto accertato dagli agenti, intervenuti per sedare il litigio, i due, durante la lite, hanno utilizzato rispettivamente un bastone ed un coltello, ferendosi reciprocamente. Una terza persona, un barese 44enne intervenuto per separarli, ha riportato una ferita alla mano ed è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118.

(foto di repertorio)