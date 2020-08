In giro di notte con una pistola e novemila euro in contanti: 30enne arrestato a Carbonara

In giro in auto in piena notte, è stato fermato dagli agenti delle Volanti per un controllo. A bordo della Fiat 500 l'uomo, intercettato a Carbonara, viaggiava insieme ad una donna, ma l'insofferenza mostrata durante il controllo ha insospettito i poliziotti, che hanno così deciso di perquisire i fermati e l'auto.

Nel veicolo è stata così rinvenuta una pistola giocattolo, modificata, munita di un caricatore monofilare con 6 cartucce inesplose ed una somma di denaro in contanti di 9.300 euro, in banconote da 500 euro, per cui sono ancora in corso accertamenti finalizzati a determinarne la provenienza. L'uomo, il 30enne Nicola Di Serio, è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari con l'accusa di porto abusivo di arma comune da sparo clandestina.