Rapina in un caseificio a Carbonara: in azione malvivente armato di coltello

Rapina, nella serata di venerdì 19 gennaio, in un caseificio a Carbonara. Secondo prime informazioni, a entrare in azione, intorno alle 20, in via Vittorio Veneto, sarebbe stato un solo soggetto, armato di coltello. Accertamenti sono in corso: sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari, che hanno avviato indagini per risalire al responsabile.