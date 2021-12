Rapina a Carbonara, colpo all'ufficio postale: in azione due malviventi armati di pistola

Rapinatori in azione nel pomeriggio a Carbonara. Nel mirino dei malviventi, l'ufficio postale del quartiere, in via Vittorio Veneto, una delle strade principali dell'ex frazione.

A fare irruzione, intorno alle 18, due soggetti con il volto coperto e armati di pistola, che sono poi riusciti a dileguarsi: in corso di quantificazione il denaro che i malviventi sono riusciti ad asportare. Secondo alcune testimonianze, nel momento in cui i malviventi sono entrati in azione, nell'ufficio postale sarebbero state presenti diverse persone. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato indagini per individuare i responsabili. Intervenuta anche un'ambulanza: non risultano comunque conseguenze per le persone coinvolte.