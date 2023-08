Scoperti resti umani in una villa in ristrutturazione a Carbonara: risalirebbero a una ventina d'anni fa

Ossa umane sono state rinvenute, questa mattina, in una villa disabitata e in ristrutturazione nel quartiere Carbonara di Bari, nelle vicinanze di corso Alcide De Gasperi. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e della Scientifica per effettuare i rilievi.

Il ritrovamento è avvenuto in un sottoscala precedentemente murato. Secondo le prime analisi, i resti risalirebbero ad almeno una ventina d'anni fa. Gli agenti avrebbero ritrovato, nel sottoscala, anche alcuni libri. Sull'accaduto indaga il pm di turno della Procura di Bari.