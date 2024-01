/ Via Giuseppe De Marinis

Carbonara, bustoni e ingombranti invadono il marciapiede: stanotte la rimozione dei cassonetti per l'avvio del porta a porta

La segnalazione da via De Marinis: marciapiede invaso dai rifiuti lasciati accanto ai bidoni, che dalla notte saranno rimossi in tutto il territorio del Municipio IV per lasciare spazio al nuovo sistema di raccolta