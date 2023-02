Donna morta carbonizzata a Santeramo, il marito rinviato a giudizio per maltrattamenti

Il marito di Michelle Baldassarre, la 55enne di Santeramo in Colle (nel Barese) rinvenuta carbonizzata con una lama conficcata all'altezza del torace lo scorso 9 febbraio nelle campagne della cittadina murgiana, sarà processato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della donna. Lo riporta l'Ansa

La Procura di Bari aveva chiesto per Vito Passalaqua il giudizio immediato. L'uomo ha invece richiesto il rito abbreviato. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 5 aprile.

Il processo a carico di Passalaqua, che non riguarda il decesso di Michelle Baldassarre, segue una denuncia presentata dalla donna a dicembre 2022, dopo la quale quest'ultima fu accolta in una casa protetta per alcuni mesi. Nella querela la 55enne racconta di due presunte aggressioni, a ottobre e a dicembre. Nella prima occasione, durante un litigio suo marito avrebbe reagito lanciandole contro un piatto; nella seconda, il 20 dicembre, il marito l'avrebbe presa a schiaffi.

A seguito di quest'ultimo episodio la donna decide di denunciarlo e il marito finì ai domiciliari con il permesso di uscire otto ore al giorno, quattro la mattina e quattro il pomeriggio per andare a lavorare nel suo studio di commercialista. Per la morte di Michelle Baldassarre la Procura di Bari continua a indagare per istigazione al suicidio.