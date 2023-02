Scoperto traffico internazionale di carburanti: nel Barese un deposito clandestino di gasolio

In provincia di Bari vi era un deposito clandestino di carburanti destinato al traffico internazionale di gasolio che dall'estero giungeva nel Sud Italia attraverso il valico altoatesino del Brennero, per poi essere rivenduto sul territorio nazionale: è quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Trento, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e vari reparti territoriali delle Fiamme Gialle, tra cui quello Barese, con il supporto di Eurojust e il coordinamento della Procura trentina.

L'ordinanza prevede obbligo di dimora nei confronti di 6 persone e un sequestro di beni per 3,2 milioni di euro, con complessivi 41 indagati. Il gasolio, proveniente da un sito localizzato in Germania, era trasportato attraverso 'cubotti' di plastica caricati su automezzi pesanti di nazionalità lettone o lituana, per poi giungere in Italia. L'ultima parte del tragitto avrebbe previsto anche una staffetta di camion con l'obiettivo di portare il gasolio nei depositi clandestini del Barese, della Bat e del Foggiano, provincia, quest'ultima, dove si trovava il sito di stoccaggio più grande, a Cerignola. Il carburante veniva quindi travisato in autocisterne per poi essere consegnato a clienti finali, costituiti in particolare da 'pompe bianche', imprese edili, aziende di trasporto e depositi commerciali.

