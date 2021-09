Macchina incendiata sul lungomare Starita, lo 'scheletro' abbandonato da una settimana: "Qualcuno intervenga"

Il mezzo, ormai inutilizzabile, si trova all'altezza dell'ingresso di Eataly. Non è chiaro se le fiamme siano partite per un gesto doloso o per una fatalità

A chi è passato in questi giorni dal lungomare Starita, a Bari, sarà capitato di notarla: la carcassa di un'auto a cui qualcuno ha dato fuoco, abbandonata a pochi passi dal mare. Ci troviamo all'altezza dell'ingresso di Eataly e il mezzo ad oggi non è stato reclamato da nessuno, né è chiaro se l'incendio sia di matrice dolosa oppure si tratti di un semplice incidente. In tanti però, tra cui l'autrice della foto chiedono che qualcuno intervenga per rimuovere lo 'scheletro' che deturpa la bellezza del lungomare: "È lì da settimane senza che nessuno faccia niente" spiega la lettrice di BariToday.