Tenta evasione dal carcere di Bari ma sbaglia il percorso per l'uscita: catturato detenuto

Un detenuto del carcere di Bari ha tentato un'evasione che solo per un caso fortuito non è stata portata a termine. A darne notizia è il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Il detenuto, di origini marocchine, avrebbe approfittato di una particolare situazione venutasi a creare all'improvviso: "L’agente che sorvegliava quel posto - spiega il Sappe - era stato dirottato all’accompagnamento urgente 'farlocco' di un altro detenuto (Alta sicurezza) in ospedal". Il detenuto si sarebbe prima arrampicato sul muro di passeggi, superandolo, per poi scendere nell'intercinta e arrampicarsi su un altro muro. L'uomo però, avrebbe sbagliato percorso, arrivando dritto negli uffici della Direzione dove è stato prontamente bloccato e riportato all’interno dei reparti detentivi: "Fortunatamente è finita bene - dice il Sappe -, ma se il detenuto fosse riuscito ad evadere ed avesse fatto male a qualche cittadino chi ne avrebbe pagato le conseguenze? Forse sarebbe stato aperto un fascicolo nei confronti dei poliziotti nonché dei vertici del carcere per non aver garantito la sicurezza del penitenziario che, versa in grave carenza di personale, e per aver distolto il poliziotto dal proprio posto di servizio" si chiede il sindacato.