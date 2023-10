Aggressioni nel carcere di Bari, la Direzione del Penitenziario smentisce l'Ordine dei Medici

La Direzione del carcere di Bari smentisce, in una nota, quanto affermato in un comunicato stampa da parte dell'Ordine dei Medici e chirurghi di Bari dello scorso 16 ottobre sulle aggressioni agli operatori sanitari nella Casa circondariale del capoluogo pugliese.

La Direzione smentisce in particolare il passaggio in cui si fa riferimento al "verbale che viene redatto sulle aggressioni e che viene trasmesso alla Direzione del carcere, non fa seguito alcuna segnalazione all'autorità giudiziaria".

"Gli atti di rilevanza penale - si sottolinea dal penitenziario barese - e disciplinare recepiti dalla Direzione, spesso anche solo su iniziativa della Polizia Penitenziaria, seguono sempre l'iter previsto e sono stati inoltrati all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. Affermazioni contrarie, oltre a essere non veritiere, non contribuiscono a deflazionare la tensione e anzi rischiano di vanificare i notevoli sforzi che in questi giorni Direzione e Provveditorato regionale stanno profondendo nelle numerose interlocuzioni con gli operatori istituzionali di riferimento.