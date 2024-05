Dal carcere al mondo esterno, i volontari de 'Loradaria' al fianco dei ragazzi del Fornelli: "La vita può offrire altre strade"

I ritagli di giornale prestano le parole per dar voce ai pensieri, che prendono corpo su cartelli colorati. Le impronte delle mani diventano una farfalla che parla di sogni e di libertà, così come le barchette, realizzate con materiali di riciclo su quadretti di tela dai colori accesi: il blu del mare, il rosso del tramonto. Sono i piccoli lavori nati dalle mani dei ragazzi e delle ragazze dell'Istituto penale per i Minorenni di Bari, durante i laboratori curati dai volontari de 'Loradaria'. Un nome non casuale, quello scelto dall'associazione, nata di recente dall'esperienza avviata circa due anni fa all'interno del Fornelli da un gruppo di ex tirocinanti.

"Anche dopo il tirocinio - racconta Debora Rutigliano, educatrice pedagogista e presidente dell'associazione - siamo sempre rimasti in contatto con l'Ipm, e avevamo desiderio di continuare a operare nell'istituto, per i ragazzi. Tra di noi ci sono educatrici, persone impegnate in ambito legale. Tutti con una forte vocazione per il sociale, sia a livello professionale che personale". Cominciano così le prime attività come gruppo autonomo di volontari: "Abbiamo sempre trovato accoglienza per le nostre attività e disponibilità, a cominciare dal direttore dell'istituto, Nicola Petruzzelli", dice Rutigliano. Poi, nel tempo, è nata l'idea dell'associazione: "Oggi siamo qui ogni sabato pomeriggio, ma i nostri volontari sono presenti anche in altri giorni della settimana, a seconda delle attività. Accompagniamo i ragazzi durante l'ora d'aria e facciamo attività ludico-creative di tipo diverso, con tematiche che variano di volta in volta".

Tra le attività svolte in passato, anche un laboratorio, 'Lavaendiamo', organizzato attraverso un finanziamento giunto all'Ipm nell'ambito di un premio nazionale e condotto insieme all'associazione 'I Briganti' di Michele Magone, nel corso del quale i ragazzi hanno realizzato delle saponette, e un corso BLSD (promosso grazie agli stessi fondi) tenuto dagli operatori dell'IRC, Italian Resuscitation Council con il Cdf Gifes di Bari. "Sono state due esperienze importanti - ricorda Rutigliano - in cui c'è stata una bellissima risposta da parte dei ragazzi".

Ma oltre alle attività svolte all'interno del carcere minorile, 'Loradaria' mira anche a promuovere iniziative che possano portare i ragazzi all'esterno dell'istituto, come la mattinata di pulizia della spiaggia di Punta Perotti organizzata alcune settimane fa, o come la partecipazione al festival degli Aquiloni di Margherita di Savoia in programma nei prossimi giorni. "Il nostro obiettivo - spiega Debora Rutigliano - è quello di cercare di essere un ponte con l'esterno per i ragazzi, cercare di collaborare a quello che è il loro percorso rieducativo, di risocializzazione, cercando di portarli fuori il più possibile, di far trascorrere loro del tempo all'esterno in maniera costruttiva, per mostrare che ci sono altre occasioni nella vita". Un modo, dunque, per restituire ai ragazzi uno sguardo diverso, sul mondo fuori, così come sul loro stesso futuro. Perché spesso per molti di loro, provenienti da contesti difficili, è anche difficile immaginare che esistano opportunità, strade differenti. "Quello che vogliamo - aggiunge Rutigliano - è dare a questi ragazzi la possibilità di vedere con occhi diversi le cose, dalle più semplici alle più profonde e complesse, magari anche facendo fare loro cose che mai avrebbero pensato o scelto di fare. Magari nessuno di loro si sarebbe mai sognato di partecipare a una giornata di pulizia della spiaggia, e poi magari di rimanere lì, semplicemente a godersi il fatto di stare insieme a scambiare pensieri, respirando l'aria del mare, o nessuno si sarebbe immaginato di poter stare bene semplicemente stando a tavola insieme, come abbiamo fatto organizzando una cena interculturale".

Tra i volontari de 'Loradaria' c'è anche chi questa realtà l'ha incontrata per caso, all'interno dello stesso Ipm. Come Ivana Puleo, che nel carcere minorile ci è entrata, sempre da volontaria, cominciando a insegnare inglese ai ragazzi. "Prima c'è stato l'inglese, poi un corso di alfabetizzazione per i ragazzi di lingua araba - racconta - E poi ho incontrato questo gruppo di ex tirocinanti, e mi sono unita a loro nelle attività del sabato. I ragazzi che si trovano qui hanno bisogno innanzitutto di fare un percorso emotivo, per riuscire a rintracciare le loro emozioni, hanno bisogno di ritrovare speranza, punti di riferimento".

Quella speranza che, appunto, può nascere dall'incontro con le opportunità, dal mettersi alla prova con esperienze nuove e diverse. "Di storie - racconta ancora Rutigliano - ne abbiamo incontrate e ne incontriamo tante. Certo ci possono essere difficoltà, equilibri delicati, ma quello che sorprende sempre, in positivo, è vedere come questi ragazzi, di cui conosciamo le storie che loro stessi ci raccontano, possano essere brillanti, autentici, nel fare certe cose, ad esempio nell'approcciarsi al teatro, o ad altre arti. Sono in grado di tirare fuori quella marcia in più, di far nascere cose meravigliose che nessuno avrebbe immaginato".