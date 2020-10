Pregiudicato palermitano finisce in carcere a Bari: condannato per reati contro il patrimonio

Finisce agli arresti un pregiudicato 47enne originario di Palermo. I poliziotti del Commissariato di polizia del San Paolo lo hanno portato in carcere a Bari, dove l'uomo attualmente risiede, in esecuzione di un ordine di carcerazione, a seguito di condanna per reati contro il patrimonio. Il pregiudicato dovrà ora scontare 5 anni di carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.