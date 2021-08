Dopo la fuga dei due detenuti baresi un nuovo "tentativo di evasione" dal carcere di Trani: bloccato dagli agenti

Dopo la fuga di due detenuti baresi Daniele Arciuli e Giuseppe Antonio De Nota, avvenuta giovedì scorso, stamane vi sarebbe stato un altro tentativo di evasione dal carcere di Trani. Lo riporta l'Ansa citando il segretario generale del coordinamento sindacale penitenziario, Domenico Mastrulli e il Sappe.

Un detenuto, riferisce Mastrulli, ha tentato di scavalcare il cancello prima di essere portato nell'aula bunker del carcere, che si trova oltre il muro di cinta della struttura detentiva. L'uomo, stando a quanto riferisce il sindacalista, si sarebbe divincolato dagli agenti che lo avevano in custodia e sarebbe corso verso il cancello per scavalcarlo ma è stato bloccato. "Il carcere di Trani - ha detto Mastrulli - dopo essere stato espugnato con l'evasione beffa dei due baresi, subisce un ulteriore tentativo di evasione. Mi chiedo, la sicurezza del carcere è in pericolo? Mi rivolgo al ministro della giustizia Cartabia e al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Petralia, e chiedo - continua Mastrulli - se non sia il caso di rimuovere tutto il vertice al comando della polizia penitenziaria e della direzione del carcere, inadatti a una struttura detentiva che vanta 50 anni di storia".