Casi Covid al Di Venere, positivi due pazienti e 11 operatori a Cardiologia: dopo lo stop ripartono i ricoveri

Riprenderanno domani mattina, 2 dicembre, i ricoveri nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Di Venere. Le attività avevano subito uno stop nei giorni scorsi, dopo l'accertata positività al Covid di due pazienti, emersa - spiegano dalla Asl di Bari - dopo tre successivi test negativi.

Il reparto è stato sanificato, i pazienti dimessi o se necessario trasferiti in altra struttura, ed è stato avviato uno screening su tutto il personale. In due momenti diversi sono risultati positivi 11 operatori. Ieri – spiega il direttore di Cardiologia dr. Vincenzo Bonfantino - «è stata eseguita un’ulteriore serie di tamponi molecolari sul personale di reparto e oggi abbiamo ricevuto l’esito negativo per tutti, per cui domattina alle 8 in punto l’attività di ricovero potrà riprendere normalmente».