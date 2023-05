Carenza di medicinali, nelle farmacie di Bari si svuotano le scorte di antibiotici: "La richiesta è superiore alla disponibilità"

"Ci stiamo trascinando la coda del Covid con le conseguenti difficoltà di approvigionamento delle materie prime, mi riferisco proprio ai principi attivi dei medicinali che provengono in massima parte da Paesi extraeuropei come Cina e India". Sono queste le problematiche che il presidente di Federfarma Puglia, Francesco Fullone, individua come causa scatenante della carenza di farmaci antibiotici (e non solo) che sta creando, nelle ultime settimane, notevoli disagi ai cittadini baresi alle prese con il difficile reperimento di alcuni medicinali prescritti per la cura di infiammazioni respiratorie batteriologiche e di altre patologie molto diffuse.

La carenza di medicine è evidente soprattutto nel caso della amoxillicina, antibiotico che scarseggia nelle farmacie baresi. La carenza del farmaco, però, non è una criticità esclusiva del capoluogo pugliese: secondo quanto spiegato dal presidente Fullone (titolare di una farmacia nel centro di Bari), i preparati di questo tipo di antibiotico mancano in tutta Italia ed anche nel resto dell'Europa. "La guerra in Ucraina ha fatto alzare il costo dell'energia e delle materie prime - precisa il presidente regionale di Federfarma - questo ha inciso anche sui materiali che servono per confezionare il farmaco, come ad esempio il vetro (per alcune bottiglie di sciroppo o soluzioni fisiologiche) e l'alluminio (per le classiche confezioni blister). I porti cinesi sono stati per lungo tempo bloccati per il Covid, il commercio ha risentito di questa situazione e quindi si è verificata una carenza di materie prime che ancora oggi scontiamo".

Un inverno segnato dalle patologie respiratorie

"Ai problemi legati alla mancanza di materie prime - chiarisce Fullone - lo scorso inverno si è aggiunta un'incidenza delle malattie respiratorie molto alta: oltre alla circolazione del Covid, si è diffuso molto il virus dell'influenza, ma sono state molto presenti anche le malattie batteriche (bronchiti, laringiti, tracheiti ed altre patologie). C'è stata quindi una richiesta di medicinali che ha finito per essere eccedente rispetto alla possibilità delle farmacie. Stiamo verificando la carenza di alcuni tipi di farmaci non solo a Bari, ma su tutto il territorio nazionale e anche a livello europeo".

L'antibiotico Amoxicillina difficile da trovare

"Ci sono delle situazione particolarmente preoccupanti come l'amoxicillina - spiega il farmacista barese - È un antibiotico antichissimo, una penicillina, che viene utilizzato soprattutto in alcune patologie da streptococco, le quali hanno avuto in questo inverno/primavera una particolare recrudescenza nella popolazione infantile e giovanile. Di fronte a queste situazioni, gli strumenti sono semplicemente quelli relativi ad una sostituzione del farmaco. Nei casi generali può provare con i medicinali equivalenti disponibili. L'amoxicillina, però, sconta una carenza diffusa del farmaco. Non è un fenomeno ancora rilevante, ma segnalo che laddove è possibile, le farmacie si sono organizzate per realizzare preparazioni galeniche: sono prodotti medicinali che vengono preparati direttamente in farmacia. Questa tecnica può essere un possibile argine al problema, ma non è particolarmente diffusa perché purtroppo manca la materia prima per realizzare questo composto antibiotico. La soluzione, invece, si è dimostrata molto efficace durante lo scorso autunno, quando risolse la carenza degli antinfiammatori con ibuprofene e del Nurofen pediatrico (che adesso è tornato ad essere presente nelle farmacie). L'amoxicillina è un farmaco di scelta per alcune patologie come le infezioni da streptococco e scarlattina che in questo momento sono in corso con dei focolai piuttosto importanti. Questo ha portato ad un aumento della domanda a cui non c'è stata la capacità di rispondere. Io sono preoccupato perché il non poter rispondere alla richiesta di un genitore che ha bisogno di un farmaco per il proprio bambino crea tensione e complica la possibilità di una terapia corretta. La preoccupazione è tangibile perché noi farmacisti siamo in 'prima linea' e viviamo questa situazione. Io invito sempre tutti, pazienti e genitori, innanzitutto ad affrontare la situazione con il medico che prescrive la cura per individuare le soluzioni alternative. Dal punto di vista scientifico abbiamo gli strumenti per fronteggiare questa situazione, viviamo in una società con delle lacune, ma avanzata sotto questo punto di vista. Sarei più preoccupato, però, se questa condizione di carenza diventasse un elemento costante e continuo: questo aspetto, in prospettiva preoccupa i farmacisti. Se, invece, verrà superata questa situazione contingente e verranno messi in atto i provvedimenti per rimediare all'attuale condizione, si potrà creare un circolo più virtuoso con la contrazione delle filiere produttive di farmaci".

Le possibili soluzioni per arginare la carenza di medicinali

"Per ovviare alla carenza di farmaci bisognerà seguire varie strade - dichiara il presidente Fullone - Una parte regolatoria, di controllo della situazione, è gestita dall'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco): l'organo istituzionale pubblica periodicamente l'elenco dei farmaci carenti, c'è una lunga lista di 3300 farmaci. In realtà quell'elenco deve essere alleggerito perché i principi attivi effettivamente carenti sono molti meno. Monitorando la situazione attraverso il coordinamento dell'Aifa, spetterà ai medici ed ai farmacisti trovare all'interno della stessa categoria di farmaci un sostituto del medicinale eventualmente carente. C'è una commissione ministeriale che sta valutando la problematica. Il Covid ha dimostrato che le filiere dell'industria farmaceutica vanno accorciate: bisogna riportare all'interno dell'Unione Europea (e dell'Italia che ne fa parte) alcuni segmenti della produzione. Questo è però un tema che deve essere affrontato a livello governativo, anche dalla Commissione Europea per cui non sarà di immediata ricezione".

Le scorte superflue di farmaci: dannose per i cittadini e la comunità

"I cittadini devono essere attenti a non cadere nella trappola della cosiddetta 'richiesta di rimbalzo' - spiega Francesco Fullone - la preoccupazione di non trovare il farmaco, induce la popolazione ad approvigionarsene in maniera impropria, prima che ci sia una necessità. Fare la scorta, acquistare in maniera preventiva i medicinali carenti, è una pratica che va evitata perché sottrae i preparati a chi magari in quel momento ne avrebbe reale bisogno. Questo comportamento si era già verificato lo scorso autunno con la corsa all'acquisto degli infiammatori con ibuprofene, può creare quindi un ulteriore aggravamento del problema riferito alla carenza dei farmaci antibiotici".