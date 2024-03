Carenza di magistrati a Bari, il Procuratore Rossi: "Scopertura di organico molto elevata"

Il numero di magistrati è insufficiente rispetto alla mole di lavoro da svolgere. Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha lanciato questa mattina l'allarme circa la carenza di personale che si registra nella sede giudiziaria del capoluogo pugliese. "In questo momento la Procura di Bari sta avendo una scopertura di organico molto elevata - ha sottolineato Rossi nelle parole riportate dall'ansa - Per poter continuare a fare queste importantissime attività occorrono uomini, altrimenti non riusciremo a coprire turni, a fare gli arresti, a occuparci dei reati da codice rosso".

Secondo il procuratore di Bari, la carenza di organico sarebbe "più elevata rispetto ad altre Procure e per il quale chiedo al Csm di intervenire". Secondo Rossi, l'organico deficitario del circa 20/25%, renderebbe più complesse le attività di indagine svolte dagli inquirenti.