Carenza di personale nel Policlinico, la denuncia della Uil: "Lavoratori costretti a turni massacranti, a rischio salute e sicurezza"

Turni massacranti, ritmi frenetici e insostenibili per il personale sanitario del Policlinico di Bari. È questa la denuncia che proviene dagli organi regionali della Uil Flp Puglia. “Sono orami diventate insostenibili ed inaccettabili le criticità derivanti dalla cronica carenza di personale al Policlinico di Bari, che costringono quotidianamente il personale dipendente a uno sforzo inumano per assicurare e rispondere alle necessità dell’utenza - spiega il segretario generale della Uil Flp Puglia, Antonello Barnabà - Il ricorso frenetico al lavoro straordinario, alla soppressione e rinvio dei riposi, ai doppi turni, alle attività in pronta disponibilità a copertura dei turni di servizio e in ultimo di rinunzia e non concessione delle ferie, non possono più rappresentare, per i livelli raggiunti, strumenti ordinari nella gestione dell’enorme volume di prestazioni che vedono impegnata l’Azienda Universitaria Ospedaliera”.

Oltre ai deficit occupazionali, resi più evidenti secondo il sindacato dalla messa in mobilità di infermieri, di operatori socio sanitari e del personale amministrativo, si aggiungono le assenze ordinarie per maternità o malattie.

"È un sistema che ormai non può più reggere, che a catena vede coinvolte tutte le figure e che fa emergere palesemente il demansionamento degli operatori, sottoposti a carichi di lavoro del tutto insostenibili, con ricadute sia sulla salute e sicurezza del personale dipendente coinvolto, sia sulle prestazioni da erogare all’utenza - continua Barnabà - Riteniamo che non sia più prorogabile l’apertura urgente di un tavolo di confronto monotematico, teso a trovare soluzioni immediate alle problematiche poste anche rispetto alla condivisione di una programmazione coerente dei livelli occupazionali. In caso contrario siamo pronti a mettere in campo ogni forma di protesta a nostra disposizione".