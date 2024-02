Cariche agli studenti nei cortei di Pisa e Firenze, il rettore Bronzini: "Uniba condanna ogni forma di violenza"

"Viva preoccupazione per quanto accaduto a Pisa e a Firenze". È questo il commento del rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, per gli scontri fra poliziotti e studenti che si sono verificati ieri nelle due città. Un gruppo di manifestanti (alcuni minorenni) sarebbero risultati feriti dopo il respingimento di un corteo pro Palestina.

"In un momento storico in cui nel mondo aumentano i conflitti è impensabile che nel nostro Paese si possa assistere a scene di tale violenza - si legge in una nota del rettore - Certo dell'alta professionalità delle Forze dell'Ordine della nostra Repubblica, dimostrata in molte occasioni, e altrettanto certo del legittimo desiderio da parte di studentesse e studenti di essere ambasciatori di pace, UniBa condanna ogni forma di violenza. La dialettica democratica e non violenta deve essere il segno distintivo di ogni insegnamento come sancito dalla nostra Costituzione che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".