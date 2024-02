Controlli della Finanza al Carnevale di Putignano: sanzionati venditori non in regola, sorpreso un 'bagarino'

Guardia di Finanza in azione durante i giorni del Carnevale di Putignano per il contrasto all'evasione e all'abusivismo commerciale. Controlli sono stati messi in campo nei confronti dei numerosi operatori economici ambulanti presenti per l’occasione, in materia di contraffazione, commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, assolvimento degli obblighi di natura fiscale.

All’esito delle attività, sono state riscontrate circa 60 irregolarità per omessa memorizzazione dei corrispettivi telematici e per mancata installazione del misuratore fiscale nei confronti di quattro operatori economici ed è stato eseguito il sequestro amministrativo di diversi titoli di accesso alla manifestazione venduti abusivamente da un soggetto di origini campane, segnalato alla Prefettura di Bari. Particolare attenzione è stata rivolta anche al fenomeno delle locazioni “in nero”, attraverso l’avvio di specifici controlli amministrativi nei confronti di case vacanze e bed&breakfast.

"L’evasione fiscale - ricorda la Guardia di Finanza ribadendo l'importanza dell'operazione - costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico in quanto distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli".