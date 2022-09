Caro bollette, supermercato a Modugno costretto alla chiusura: "Costi energia triplicati, non abbiamo altre possibilità"

Un cartello esposto in strada per congedarsi con garbo dai clienti, sottolineando l'aumento dei costi energetici che ha portato all'inevitabile chiusura dell'attività commerciale. È questo il modo scelto dal supermercato 'Superfreddo Decò' di Modugno, in via Roma, per annunciare la fine delle attività a causa del 'caro bollette'. Nel messaggio di saluto, esposto davanti al punto vendita, sono state pubblicate le bollette della luce elettrica che, negli ultimi mesi, hanno superato i 12mila euro.

"Oggi di fronte al triplicarsi insostenibile dei costi, soprattutto dell'energia - si legge nel cartello esposto al pubblico, firmato dalla direzione e dallo staff del supermercato - non abbiamo altre possibilità se non quella di chiudere il punto vendita".

Rimarranno aperti gli altri due esercizi commerciali della catena presenti a Modugno, ma la crisi economica determinata dal 'caro energia' ha portato ad abbassare definitivamente le saracinesche del supermercato attivo sul corso principale della cittadina in provincia di Bari.