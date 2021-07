In giro in auto con la cocaina da spacciare: beccato dalla polizia, 25enne in manette

E' accaduto al quartiere Carrassi: il giovane, con precedenti, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 21 dosi

Fermato per un controllo mentre era a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di cocaina pronta per lo spaccio. Così è finito in manette, al quartiere Carrassi, un 25enne: il giovane è stato sorpreso dalla polizia.

Aveva con sè 21 dosi di cocaina, per complessivi 14 grammi, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. L’indagato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente.