"Veleno nella ciotola di cibo per i gatti", la segnalazione da Carrassi

"Veleno" nella ciotola lasciata sul marciapiede per i gatti. A segnalare il ritrovamento, avvenuto questa mattina in via Armenise, al quartiere Carrassi, una delle persone che abitualmente si prendono cura di alcuni gatti presenti in zona.

In particolare, una delle ciotole, abitualmente utilizzata per l'acqua, sarebbe stata riempita con croccantini e alcune pastiglie bianche, presumibilmente, secondo chi ha effettuato il ritrovamento, veleno. La ciotola è stata quindi rimossa e buttata via.

La segnalazione è stata raccolta da volontari della Lav, che si sono attivati per verificare la situazione e le condizioni dei gatti.