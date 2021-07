Carrozzina elettrica distrutta, Ryanair precisa: "Passeggera non ha fornito i dettagli specifici della sua sedia a rotelle prima del volo"

“La passeggera in viaggio da Bari a Cagliari (06 luglio), purtroppo non ha preallertato Ryanair fornendo i dettagli specifici della sua sedia a rotelle prima del volo. Per garantire che i passeggeri che viaggiano con la propria sedia a rotelle elettrica possano essere ospitati a bordo, è necessario compilare online un modulo dedicato al dispositivo di mobilità elettrica prima della partenza. Purtroppo, poiché a Ryanair non sono stati forniti i dettagli specifici della sedia a rotelle della signora Pallara, è stato impossibile farle sapere se i requisiti erano adeguati per il trasporto sui nostri aeromobili. Ryanair è sinceramente dispiaciuta dell'esito di questa situazione e stiamo continuando ad assistere la passeggera e la sua famiglia”.

E' quanto riporta una nota ufficiale della compagnia in riferimento al caso della passeggera affetta da Sma che all'arrivo a Cagliari dall'aeroporto di Bari ha trovato la sua carrozzina elettrica distrutta (leggi qui).