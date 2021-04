Con la carrozzina elettrica percorre la statale 100: "Ho perso la strada di casa", anziano disabile soccorso dai poliziotti

Si era smarrito, e si era ritrovato a percorrere la statale 100 a bordo della sua carrozzina elettrica, non realizzando di essere in una situazione di grande pericolo. L'uomo, un anziano disabile ultraottantenne, è stato raggiunto dagli agenti della Polstrada, intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti. Alla vista dei poliziotti, rincuorato, ha confidato di aver smarrito la via di casa e di non essersi reso conto di essere su una strada ad alta velocità. L’anziano signore, soccorso e rassicurato, è stato poi affidato alla figlia che nel frattempo era giunta sul posto.