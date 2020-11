Comando della locale chiuso nei giorni scorsi per i contagi covid: a Casamassima arrivano i rinforzi

Una pattuglia della Polizia Metropolitana supporterà la Locale di Casamassima, in questi giorni, nel monitoraggio in città per controllare il coprifuoco anticovid e il rispetto delle norme dell'ultimo dpcm. I rinforzi, richiesti dal primo cittadino Giuseppe Nitti a causa della chiusura del Comando di Polizia Municipale casamassimese per i 4 casi covid riscontrati tra gli agenti e le attività di tampone riguardanti i colleghi.

La decisione è arrivata a seguito di un confronto tra Nitti, il prefetto Antonella Bellomo, il primo cittadino metropolitano Antonio Decaro, il vice Michele Abbaticchio e il comandante della Polizia Locale di Casamassima, Giuseppe Centrone. Il sindaco ha ringraziato le parti per la collaborazione che consentirà di effettuare più controlli e pattugliare il territorio in una situazione d'emergenza come quella del 'lockdown arancione'.