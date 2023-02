Avvocato aggredito a Casamassima: picchiato da due persone all'uscita dello studio

Un avvocato di Casamassima, nel Barese, è stato picchiato nella giornata di ieri da due persone. L'episodio si sarebbe verificato nelle vicinanze del suo studio legale, secondo quanto riporta l'Ansa.

La vicenda è al vaglio dei Carabinieri. Tutte e tre le persone coinvolte nel diverbio sono state condotte in ospedale dal 118 per le cure del caso.

Solidarietà al collega aggredito è stata espressa dall'Ordine degli Avvocati di Bari in una nota: "Il Consiglio dell’Ordine, pur nella convinzione che le indagini porteranno all’individuazione dell’aggressore in tempi brevi, evidenzia preoccupazione per i sempre più frequenti episodi di violenza che si verificano ai danni delle avvocate e degli avvocati. Il Consiglio, dunque, si impegnerà da subito ad affiancare e tutelare il collega" nelle sedi opportune. Il presidente Salvatore D’Aluiso ha commentato: “La categoria degli avvocati è la porta di accesso alla giustizia per i cittadini e come tale va valorizzata e salvaguardata da qualsiasi genere di episodi intimidatori e di violenza”.

*Ultimo aggiornamento ore 13.12