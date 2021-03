In giro per la città nonostante fosse positiva al Covid: scoperta dai vigili e denunciata

Nei guai una 40enne di Casamassima. Il sindaco Giuseppe Nitti: "Più controlli perché con la salute non si scherza. Saremo assolutamente inflessibili"

In giro nonostante fosse positiva al Covid: la Polizia Locale di Casamassima ha denunciato una 40enne trovata per le strade del paese. La notizia è stata comunicata dal sindaco Giuseppe Nitti attraverso un post su Facebook. Il primo cittadino invoca massima severità nei controlli "perchè con la salute non si scherza".

Negli ultimi due giorni sono state eseguiti oltre 100 controlli nelle abitazioni di chi risulta contagiato per "verificarne la presenza in casa". "Non è ammissibile - scrive Nitti - che l'irresponsabilità di chicchessia possa mettere a rischio la salute di tutti noi. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni: su questo saremo assolutamente inflessibili", conclude il sindaco.