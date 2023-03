A cena al pub per l'8 marzo, vanno via dal locale senza pagare: "Riprese dalle telecamere, ma è una sconfitta sociale"

In dieci a cena al pub, ma a fine serata vanno via dal locale senza pagare. E' accaduto la sera dell'8 marzo al Crazy Bull Cafè di Casamassima, nel Barese. Il gruppo di donne è stato immortalato dalle telecamere del locale, che ha raccontato l'accaduto sulla propria pagina Fb.

"Che si viva in una società di decadimento valoriale è, ormai, esperienza a noi tutti nota - si legge nel post - Ma quando il decadimento si concretizza proprio il giorno dedicato alle donne, certe condotte lasciano il sapore sgadevole dell'amarezza. Ebbene 10 donne ieri sera erano al Crazy Bull di Casamassima proprio per festeggiare l'8 marzo e dunque il rispetto dei valori della dignità d'essere donne. Ma come si può chiedere rispetto e sperare che la società cambi se calpestiamo per primi la nostra stessa dignità(donne o uomini che siano)?!".

Le clienti al tavolo, prosegue il racconto, avrebbero consumato portate per circa 200 euro, senza però poi passare dalla cassa. "Pagare il corrispettivo di tutto quanto ordinato significa in primis rispettare il lavoro di tutti i dipendenti del pub, significa rispettare l'attività del titolare del pub che garantisce a sua volta il lavoro ai propri dipendenti, significa rispettare sè stessi". "Le telecamere - prosegue ancora il messaggio - hanno registrato tutto e le malfattrici, presto o tardi, verranno identificate perdendo anche pubblicamente la dignità già individualmente calpestata! Ma questa è una sconfitta sociale, perchè dovremmo tutti poter essere liberi di vivere senza le telecamere...ma la sconfitta è che simili condotte siano state attuate da donne proprio l'8 marzo. Mi piacerebbe credere che tutto ciò non sia avvenuto per dolo. In tal caso tutto verrebbe ricomposto dal giusto pagamento, prima che la vicenda possa imboccare la via giudiziaria. Con amarezza meditiamo insieme".