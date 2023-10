Lavori per il nuovo ponte ciclopedonale a Casamassima: statale 100 chiusa in un tratto

Scatterà alle 19 di oggi, mercoledì 25 ottobre, la chiusura della statale 100, in entrambe le direzioni, nel tratto in prossimità dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà l'abitato di Casamassima con il vicino parco commerciale. La chiusura, predisposta con apposita ordinanza Anas, durerà fino alle 9 del mattino successivo, giovedì 26 ottobre. In particolare, come spiega il Comune di Casamassima, tra la sera di mercoledì e la mattina di giovedì prossimi, gli operai saranno al lavoro per dar luogo al varo dell’impalcato, la parte del cavalcavia che passerà al di sopra della statale. Per effettuare l'intervento gru e mezzi dovranno occupare la carreggiata, rendendo necessaria l’interdizione del traffico.

Le informazioni utili per gli automobilisti

Nello specifico, i lavori interesseranno il tratto stradale compreso tra il chilometro 18+150 e il chilometro 19+900, con il varo previsto al chilometro 19+340. In direzione Bari-Taranto, la chiusura avverrà al chilometro 18+150, all’altezza del primo ingresso per Casamassima, quello immediatamente successivo al transito in corrispondenza del Barialto, mentre sul lato opposto, in direzione Taranto-Bari, la carreggiata sarà interrotta in corrispondenza dello svincolo Casamassima-Rutigliano-Noicattaro.

Chi arrivando da Bari sarà costretto a deviare il percorso al primo svincolo per Casamassima, potrà riprendere la statale per Taranto, proseguendo dritto fino alla rotatoria, quindi girando alla prima uscita a destra per imboccare la circonvallazione di Casamassima. A questo punto, superato il ponte, sarà sufficiente andare a sinistra e proseguire per circa quattro chilometri, quindi una volta svoltato a destra si potrà riprendere la statale attraverso via Sammichele. Chi invece percorrerà la statale in direzione Bari e sarà obbligato a uscire allo svincolo Casamassima – Rutigliano – Noicattaro, potrà riprendere la statale una volta percorso il cavalcavia che porta verso il parco commerciale, per poi proseguire lungo la strada provinciale Casamassima – Noicattaro fino all’intersezione con la provinciale Adelfia-Rutigliano. Adesso, svoltando a sinistra, si potrà riprendere la statale dopo qualche chilometro, immettendosi nuovamente in direzione di Bari. La Polizia Locale di Casamassima, diretta dal comandante Francesco Prigigallo, provvederà a verificare il flusso dei veicoli all’interno del territorio comunale. In ogni caso, l’invito è quello di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni stradali che saranno appositamente predisposte sia lungo la statale che nel tragitto urbano.

Il progetto del nuovo ponte

Il ponte ciclopedonale, la cui costruzione ha avuto inizio con la posa della prima pietra il 23 marzo scorso, una volta ultimato avrà una lunghezza di 550 metri lineari e una larghezza di 4 metri e mezzo: sarà percorribile in entrambe le direzioni e correrà parallelo rispetto al ponte già esistente in via Cellamare, collegando il centro abitato al parco commerciale gestito da Nhood. L’intero intervento – che tra il 25 e il 26 ottobre vivrà un momento importantissimo – è finanziato da Ceetrus per un importo pari a 2 milioni di euro.