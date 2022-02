Si rifiuta di mostrare il biglietto e sferra un pugno all'autista, aggressione su un bus Fse: bloccato 25enne

Il passeggero del bus si rifiuta di mostrare il biglietto, e colpisce con un pugno l'autista che glielo chiede. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì, in piazza Moro a Casamassima, a bordo di un pullman delle Ferrovie Sud Est.

Alla richiesta del conducente 50enne di esibire il titolo di viaggio, il giovane passeggero - un 25enne di Palo del Colle - avrebbe reagito con violenza, prima rifiutandosi di mostrare il biglietto e poi sferrando un pugno sul volto dell'autista.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale: il giovane è stato subito denunciato (per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per le lesioni si attende la querela della vittima, che sarà formalizzata in giornata, poiché il conducente ha voluto comunque terminare la corsa).

(foto di repertorio)