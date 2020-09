Prende forma la 'piscina' per gli skate del nuovo parco ex Rossani: "Ancora un po' di pazienza, presto l'inaugurazione"

Proseguono i lavori per il completamento del nuovo parco nell'ex Caserma Rossani di Bari. In attesa dell'ultimazione dei cantieri, prevista per i prossimi mesi, gli operai sono a buon punto con la 'pool' dello skate park, la grande 'piscina' in calcestruzzo che sarà utilizzata dagli amanti dello skateboard.

"Ancora un po' di pazienza - ha spiegato l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, attraverso un messaggio su Facebook - e i tanti appassionati potranno venire qui per fare skate e divertirsi a saltare. Ci saranno anche un campo da basket e un'area fitness. Un altro tassello, importante, della nostra strategia di trasformare Bari in una grande palestra a cielo aperto. A breve il parco dell'ex caserma Rossani sarà restituito alla comunità. Un grande parco in pieno centro cittadino dove sportivi e non solo potranno trascorrere qui il loro tempo libero" ha concluso Petruzzelli.