Coronavirus nel Barese, bimbo di tre anni tra i positivi a Bitonto. Ad Acquaviva sette nuovi casi: cinque sono adolescenti

Ci sono anche dei bimbi tra i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime ore nel Barese. Come rendono noto i rispettivi sindaci, a Bitonto è risultato positivo un bimbo di tre anni, mentre ad Acquaviva, il più piccolo positivo ha otto anni, e dei sette nuovi casi accertati nelle ultime ore, cinque riguardano adolescenti.

La situazione ad Acquaviva

"Gli acquavivesi in isolamento fiduciario - riporta su Fb il sindaco Carlucci - oggi sono 67. I positivi 35. Per 19 non è stato effettuato il tampone. Nove sono risultati negativi. Dei sette casi nuovi, uno ha 14 anni, tre hanno 15 anni, uno 16, uno 43 e uno 44 anni. L'età media è di 23 anni. In generale l'età media dei positivi dall'inizio della seconda ondata è di 37,7 anni: il più piccolo ha 8 anni, il più grande 72". "Noi non sappiamo - specifica il sindaco - perché non ci viene comunicato, quanti sono i ricoverati, gli asintomatici, eccetera. Ci giunge notizia che all'ospedale Miulli ci sono già circa un centinaio di ricoverati e si è pronti ad accoglierne fino al triplo".

La situazione a Bitonto

"Purtroppo il virus continua a "girare". Altre 5 famiglie colpite con un proprio componente, incluso un bambino di 3 anni". Così il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, in un post su Fb fa il punto sulla situazione contagi nella cittadina. Nelle ultime ore, tra i nuovi casi si registra anche quello di un bambino: complessivamente, gli attualmente positivi nella cittadino sono 54. "In pratica - spiega Abbaticchio - nelle ultime 24 ore registriamo altri 5 casi a Bitonto, più un componente di una famiglia già colpita e segnalata dalle informazioni della Prefettura. A Bitonto siamo a 54 casi, immutati i casi a Palombaio e Mariotto".

*Ultimo aggiornamento ore 11.28