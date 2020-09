Casi Covid in residenza per anziani a Bari: tamponi a tappeto su ospiti e personale, 18 positivi

Casi di Coronavirus in una residenza per anziani a Bari. L'allerta è scattata nella Rsa Oasi Santa Fara, in via privata Frati Cappuccini, dove venerdì scorso - come riporta oggi La Gazzetta del Mezzogiorno - un primo caso accertato ha fatto scattare l'indagine epidemiologica, con tamponi a tappeto su ospiti e personale e misure di isolamento.

La situazione sarebbe comunque sotto controllo, e nessuno dei contagiati si trova in ospedale. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, i casi al momento sarebbero 18, ma gli accertamenti sono ancora in corso.