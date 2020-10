Due casi Covid accertati e "altri sei in attesa di verifica", ad Adelfia scuola elementare chiusa per dieci giorni

Due casi Covid "tra il corpo docente" e "altri sei in attesa di verifica": una situazione tale da indurre alla chiusura della scuola per dieci giorni. Accade ad Adelfia: a comunicare la decisione su Fb è il primo cittadino Giuseppe Cosola. "A causa della presenza di due casi di contagio sintomatico tra il corpo docente e altri 6 casi in attesa di verifica - spiega il sindaco - su proposta della dirigenza scolastica, ritengo doveroso, in via precauzionale, disporre la chiusura del plesso elementare Aldo Moro del rione Canneto per 10 giorni a partire da domani". "La Asl - aggiunge ancora il sindaco - sta già procedendo alla mappatura dei contatti stretti".

Nei giorni scorsi, il dirigente dello stesso istituto comprensivo aveva in una nota duramente ripreso genitori e alunni per il mancato rispetto, da parte di alcuni, delle misure anti-Covid.



(foto di repertorio)