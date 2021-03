Casi Covid tra i dipendenti, uffici comunali chiusi a Gioia del Colle

Uffici comunali chiusi oggi e domani a Gioia del Colle per consentire la sanificazione degli ambienti, in seguito ad alcuni casi di positività al Covid accertati tra i dipendenti. In particolare, i casi sarebbero sette, mentre sono stati eseguiti 119 tamponi di controllo e tutti hanno dato esito negativo.

Sono esclusi dalla chiusura, coemn spiegato nell'ordinanza emamata dal sindaco Mastrangelo, l'Ufficio di Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte, il cimitero comunale aperto esclusivamente per le sepolture e la Polizia Locale.