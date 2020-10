Alunno e genitore positivi al Covid: classe in quarantena nella scuola elementare Mazzini di Bari

Classe in quarantena nella scuola elementare Mazzini di Bari, dopo l'accertamento di due casi Covid relativi a un alunno e a un suo genitore. L'isolamento in via precauzionale era stato disposto dalla Asl dopo che il genitore sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Subito dopo sarebbe stata accertata anche la positività del figlio. Sono in corso le indagini epidemiologiche della Asl e le attività di tracciamento dei contatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)