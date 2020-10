Covid, a Valenzano due scuole chiuse per sanificazione, tre a Gravina. A Modugno caso in un asilo

Casi Covid accertati e scuole chiuse per sanificazione nel Barese. A Valenzano, nella giornata di ieri, il sindaco Romanazzi ha annunciato per oggi, lunedì 19 ottobre, la chiusura per sanificazione dei plessi Agazzi e De Bellis dell'istituto comprensivo Capozzi-Galilei, "a seguito di due tamponi risultati positivi". "Lo stesso dipartimento - ha spiegato Romanazzi - disporrà nelle prossime ore l’isolamento fiduciario per bambine, bambini e docenti delle due sezioni coinvolte. Ci stringiamo intorno al dirigente scolastico, al personale docente, alle famiglie e ai giovanissimi studenti per dar loro tutto il coraggio di cui hanno bisogno".

Un contagio Covid in una scuola si è registrato nei giorni scorsi anche a Modugno. A darne notizia è stato il sindaco Nicola Bonasia, che lo ha reso noto nel corso di una diretta Fb "in seguito a numerose richieste di chiarimenti" da parte di genitori e cittadini. In particolare, il caso di positività ha riguardato un insegnante della scuola dell'infanzia 'Serena' in viale della Repubblica. "Con scuola e Asl abbiamo subito attivato tutte le procedure del caso", rassicura Bonasia: i bimbi della sezione interessata - spiega il sindaco - sono stati posti in isolamento fiduciario fino al 23 ottobre, la scuola è stata sanificata all'indomani della comunicazione del caso di positività (sabato scorso), e riaprirà regolarmente oggi, lunedì 19 ottobre.

Infine, si registrano ancora casi Covid nelle scuole di Gravina. In particolare, si tratta di tre studenti e il sindaco Alesio Valente ha disposto per oggi la sanificazione dell'istituto Bachelet, della scuola media Benedetto XIII e del plesso Tommaso Fiore. Per gli studenti di tutte le classi interessate sarà disposto l'isolamento.