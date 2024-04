Caso Bari in Commissione Antimafia: "Emiliano e Decaro auditi entro aprile"

Non sono state ancora calendarizzate, ma potrebbero tenersi entro il mese di aprile, le audizioni di Antonio Decaro e Michele Emiliano davanti alla Commissione parlamentare antimafia relativamente al 'caso Bari', legato all'inchiesta Codice interno e alle polemiche nate intorno alla Commissione di accesso inviata dal Ministero dell'Interno.

"I tempi della Commissione - ha spiegato all'AdnKronos la presidente della Commissione, Chiara Colosimo - sono complicati perché si devono incastrare con l'Aula e con le disponibilità degli auditi, io credo che il mese di aprile sia quello opportuno, anche se non credo che" il sindaco Antonio Decaro e il governatore Michele Emiliano "saranno le prime persone che sentiremo. L'ufficio di presidenza c'è oggi, quindi il calendario verrà stilato anche in base alle richieste che mi verranno sollecitate". "L'audizione del sindaco Decaro e del governatore Emiliano sono state richieste e verranno sicuramente calendarizzate - ha detto ancora Colosimo, sempre all'Adnkronos - perché io cerco, tranne su questioni tecniche che mi impediscono di convocare alcune persone - spiega Colosimo -, di venire incontro alle esigenze di tutti e fare il lavoro più ampio possibile. Quindi sicuramente" Decaro e Emiliano "sono tra le persone che verranno sentite, anche se devo fare una specifica: su Emiliano" l'audizione richiesta "non è attinente all'indagine in sé per sé", perché il nome del governatore "non risulta in nessuna carta, ma è più una questione che attiene la Commissione per via delle dichiarazioni fatte".

Le audizioni, come riporta ancora l'agenzia di stampa, potrebbero partire invece con il presidente del Tribunale di Bari - Sezione misure di prevenzione. A quanto si apprende, l'orientamente emerso dall'Ufficio di presidenza sarebbe proprio quello di ascoltare lo stesso Tribunale, che nell'inchiesta ha disposto l'amministrazione giudiziaria dell’Amtab, l'azienda coinvolta per presunte infiltrazioni.