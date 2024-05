Caso Bellomo, la preoccupazione di Decaro: "Spero non sia vero e non incida sulla squadra"

"Spero non sia vero, abbiamo già vissuto la vergogna del calcio scommesse nella nostra città con un giocatore del Bari che fece l'autorete in casa, sotto la curva Nord, contro il Lecce". Sono queste le parole, pronunciate durante un intervento nella trasmissione 'Un giorno da Pecora' di Rai Radio 2, con cui il sindaco di Bari Antonio Decaro ha commentato la recente apertura di un'inchiesta della Procura Federale della Figc nei riguardi del calciatore del Bari, Nicola Bellomo. Sotto la lente del giudice sportivo è finita l'espulsione del biancorosso avvenuta al 78esimo minuto della partita di ritorno del playout contro la Ternana. Sul rosso al calciatore barese si sarebbe registrato un numero anomalo di scommesse, nei giorni precedenti la sfida che ha deciso la permanenza del Bari in serie B.

Decaro si è augurato che la vicenda "non abbia a che fare con la classifica della squadra, perché ci siamo salvati per miracolo quest'anno".