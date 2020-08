Commessa positiva al Covid, chiusa profumeria in via Sparano

In seguito ad un caso di contagio da Covid19 accertato tra i dipendenti, il punto vendita Sephora di via Sparano, in pieno centro a Bari, sarebbe stato chiuso in via precauzionale. La notizia è riportata dall'Ansa: il caso riguarderebbe una commessa, residente a Brindisi. La donna, moglie di un altro contagiato, sarebbe asintomatica e in sorveglianza sanitaria domiciliare: entrambi i casi, rilevati nei giorni scorsi, sono seguiti dalla Asl di Brindisi.

La chiusura del negozio sarebbe stata decisa dalla stessa azienda in base ad un'organizzazione interna stabilita per tutelare dipendenti e clienti in caso di contagi. Parallelamente, sono stati messi in isolamento i sei dipendenti nei giorni scorsi entrati in contatto con la donna.